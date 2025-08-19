Врачи нашли в глазу жаловавшегося на зрение мужчины живого червя

NDTV: врачи в Индии нашли в глазу пациента с плохим зрением живого червя

Врачи в Индии нашли в глазу жаловавшегося на зрение мужчины живого червя, пишет NDTV.

Житель сельской местности центральной Индии обратился к офтальмологу с жалобами на нечеткое зрение. Однако обследование выявило поразительную причину — в его глазу обнаружили живого паразитического червя, медленно движущегося в заднем сегменте глазного дна. Паразит был идентифицирован как Gnathostoma spinigerum, который обычно встречается у кошек и собак.

Этот червь может вызывать серьезные проблемы со зрением и даже приводить к слепоте. Эксперты считают, что паразит проник в организм мужчины через недоваренное или сырое мясо, которое он употреблял, включая пресноводную рыбу и птицу.

«Паразит попадает в организм при употреблении в пищу недоваренной пресноводной рыбы, птицы, змей или лягушек. Пациент как раз ел рыбу и птицу», — прокомментировали специалисты.

Для удаления червя была проведена операция, сделанная специальным методом. Сообщается, что после процедуры зрение мужчины вернулось в норму.

