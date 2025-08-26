На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянкам рассказали, когда нужно срочно обратиться к онкогинекологу

Врач Комар: рак шейки матки чаще всего выявляют на второй или третьей стадии
Врач-онкогинеколог «СМ-Клиника» Иван Комар в беседе с РИАМО рассказал, в каких случаях женщине необходимо срочно обратиться в медицинское учреждение для диагностики. Он отметил, что на сегодняшний день рак шейки матки и яичников по-прежнему выявляют на II или III стадии, причем как у пожилых, так и у молодых пациенток.

Как слову, как предупреждал акушер-гинеколог, репродуктолог Павел Базанов в интервью «Москве 24», задержки более двух недель при регулярном менструальном цикле, если исключена беременность, — повод обратиться к врачу. Причинами могут быть стресс, гормональный дисбаланс, резкое изменение веса, прием некоторых лекарств, физические нагрузки, заболевания щитовидной железы, синдром поликистозных яичников (СПКЯ).

Что касается онкологических заболеваний, как отметил Комар, женщину должны насторожить внезапные кровянистые выделения, не связанные с менструальным циклом, изменение цвета выделений и наличие резкого запаха, непрекращающиеся тянущие боли внизу живота, болевые ощущения во время полового акта, резкая потеря веса, регулярная тошнота и рвота.

«Опасность таких симптомов — в их повседневной маскировке. Женщина может радоваться неожиданному похудению или объяснять тошноту обычным стрессом на работе. Однако это может быть началом разрушительных процессов в женском организме, вызванных именно ростом раковой опухоли», — подчеркнул специалист.

Министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова до этого сообщила, что в Липецке врачи спасли женщину с гигантской опухолью матки.

По словам медика, 45-летняя пациентка в течение двух лет отмечала проблемы с женским здоровьем, но с обращением за помощью не спешила. Когда она попала на прием, ей диагностировали фибромиому матки, требующую операции. Еще полтора года женщина не решалась на вмешательство, в результате опухоль увеличилась до огромного размера и стала мешать жизни.

Ранее врач рассказала, может ли ЭКО вызвать рак.

