Россиянка с болями в животе не посещала гинеколога и оказалась на операционном столе

Жительница Липецка несколько лет не проходила осмотр у гинеколога и вырастила у себя гигантскую опухоль матки. Об этом сообщила министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова в Telegram-канале.

По словам медика, 45-летняя пациентка в течение двух лет отмечала проблемы с женским здоровьем, но с обращением за помощью не спешила. Когда она попала на прием, ей диагностировали фибромиому матки, требующую операции. Еще полтора года женщина не решалась на вмешательство, в результате опухоль увеличилась до огромного размера и стала мешать жизни.

В августе 2025 года врачи Липецкой областной клинической больницы прооперировали ее.

«Специалисты гинекологического отделения выполнили успешную операцию — удалили матку с миоматозным узлом гигантских размеров 30х45 см. Весом около пяти килограммов», — поделилась Маркова.

Ранее жительница Красноярска год игнорировала боли внизу живота и оказалась на операционном столе.