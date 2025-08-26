Ветеринары назвали самый полезный и вкусный для собак овощ

Владельцы собак часто стараются порадовать их необычными лакомствами, однако стоит помнить, что большинство продуктов со стола для этого не подходят. Например, противопоказаны собакам виноград, шоколад, крайне вредны сыр и хлеб. А вот морковь является не только безопасным, но и полезным лакомством питомцев, рассказали ветеринары в беседе с Pravda.Ru.

Морковь обладает низкой калорийностью, хрустит, что важно для собак, имеет сладкий привкус, поэтому чаще всего питомцы ее очень любят, подчеркивают ветврачи. В этом овоще много бета-каротина, калия, клетчатки, витаминов А, К и В6, которые важны для укрепления иммунитета, зрения, здоровья кожи и работы сердечно-сосудистой системы четвероногого друга, отмечают эксперты. Кроме того, морковь полезна для зубов собаки – она помогает очистить и укрепить их.

Специалисты советуют добавлять морковь в рацион питомца как в сыром виде, так и слегка отваренной, но без специй, масла и соли. Рекомендуется мелко резать ее на кусочки, чтобы питомец не подавился. Важно, что это лишь добавка и угощение – на морковь должно приходиться не более 10% от рациона.

До этого ветеринары предупредили, что если собаки начинают грызть вещи, обувь, портить мебель, то это может быть симптомом серьезного стресса и сильной тревоги. Часто питомцы начинают так вести себя из-за длительной разлуки с любимым хозяином или из-за нехватки внимания, подчеркивают ветврачи.

