На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ветеринары назвали признаки теплового удара у собак

Pravda.Ru: учащенное дыхание может быть признаком теплового удара у собак
true
true
true
close
Bogdan Sonjachnyj/Shutterstock/FOTODOM

Сильное учащенное дыхание может быть признаком теплового удара у собаки. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных ветеринаров.

«В отличие от человека, который охлаждается с помощью потоотделения, собаки регулируют температуру тела исключительно через дыхание. Когда воздух горячий, этот механизм перестает работать эффективно», — отметили в сообщении.

К симптомам теплового удара эксперты также отнесли потемнение слизистых оболочек (красный или бордовый оттенок), повышенное слюноотделение, тремор или судороги, рвоту и диарею, кровотечение из носа. Среди других признаков — тахикардия (очень частый пульс), сложности с движением, шаткость, потеря сознания. В этом случае важно как можно скорее обратиться к ветеринару.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков до этого рассказал «Газете.Ru», что при тепловом ударе питомцу нужно обеспечить приток прохладного воздуха, а также смочить лоб и подмышки водой. Врач добавил, что если человек держит котов и кроликов, необходимо держать все двери дома открытыми. Окна не стоит оставлять без присмотра, пояснил Шеляков.

Ранее ветеринары рассказали, как защитить собак от теплового удара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами