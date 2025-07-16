Ветеринары назвали признаки теплового удара у собак

Сильное учащенное дыхание может быть признаком теплового удара у собаки. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных ветеринаров.

«В отличие от человека, который охлаждается с помощью потоотделения, собаки регулируют температуру тела исключительно через дыхание. Когда воздух горячий, этот механизм перестает работать эффективно», — отметили в сообщении.

К симптомам теплового удара эксперты также отнесли потемнение слизистых оболочек (красный или бордовый оттенок), повышенное слюноотделение, тремор или судороги, рвоту и диарею, кровотечение из носа. Среди других признаков — тахикардия (очень частый пульс), сложности с движением, шаткость, потеря сознания. В этом случае важно как можно скорее обратиться к ветеринару.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков до этого рассказал «Газете.Ru», что при тепловом ударе питомцу нужно обеспечить приток прохладного воздуха, а также смочить лоб и подмышки водой. Врач добавил, что если человек держит котов и кроликов, необходимо держать все двери дома открытыми. Окна не стоит оставлять без присмотра, пояснил Шеляков.

Ранее ветеринары рассказали, как защитить собак от теплового удара.