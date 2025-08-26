На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Иркутской области задержали восемь мужчин за участие в экстремистской организации

Следственный комитет возбудил дело против восьми мужчин за экстремизм в Иркутске
В Иркутской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении восьми мужчин за организацию и участие в деятельности запрещенной экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, с апреля 2019 года по август 2025 года двое обвиняемых с высоким криминальным статусом организовывали деятельность движения, признанного запрещенным на территории России.

Под их руководством еще шесть мужчин активно участвовали в работе организации в Усолье-Сибирском, проводили разъяснительные беседы среди сторонников идеологии движения, пропагандировали агрессию против властей и правоохранительных органов, а также собирали и распределяли средства для поддержки членов криминальной субкультуры, включая заключённых в исправительных учреждениях.

Противоправную деятельность выявили и пресекли СК России, оперативники МВД, сотрудники ГУФСИН и УФСБ по Иркутской области. Следствие проводит необходимые следственные действия, в том числе обыски по месту жительства фигурантов.

Суд по ходатайству следствия избрал четверым обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу, еще двое уже находятся в местах лишения свободы, а двоим назначена подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее СК сообщил о приговорах несовершеннолетним за терроризм в разных регионах.

