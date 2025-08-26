СК сообщил о приговорах несовершеннолетним за терроризм в разных регионах

СК: подростки из трех регионов России получили 5–6 лет за терроризм

Следственный комитет России вместе с ФСБ пресек деятельность троих несовершеннолетних, совершавших террористические преступления в разных регионах страны. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, подростки действовали на территории Сахалинской, Ивановской областей и Ставропольского края. Собранные следователями доказательства признаны судами достаточными для вынесения приговоров. Следствие установило, что 17-летний житель Сахалинской области с марта 2022 года по апрель 2024 года создал в мессенджере канал с пропагандой радикальной идеологии, прошел обучение обращению с взрывными устройствами и пытался применить знания на практике, собрав самодельное взрывное устройство в Холмске. Его действия были пресечены сотрудниками регионального УФСБ.

Также установлено, что подростки из Ивановской области и Ставропольского края вступили в запрещенные международные террористические организации и планировали совершать преступления в общественных местах. Их противоправная деятельность была остановлена оперативниками ФСБ.

В зависимости от роли в преступлениях, подростков признали виновными по статьям о прохождении обучения для терроризма, организации и участии в террористических сообществах, участии в деятельности террористической организации и подготовке к террористическому акту. Суды назначили несовершеннолетним наказания от 5 до 6 лет лишения свободы в воспитательной колонии.

В СК России подчеркнули, что участие в преступлениях, включая деятельность в интернете, влечет серьезные последствия, а возраст не освобождает от ответственности.

Ранее в Саратовской области арестовали троих подростков за теракт на железной дороге.