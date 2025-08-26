На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне стали реже заниматься домашними делами

Rambler&Co: 29% россиян отказываются от глажки вещей
SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян (71%) стали реже заниматься домашними делами, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

Опрос показал, что на 29% россиян не повлиял быстрый ритм жизни, 24% стали реже разбирать полки и ящики, 19% заниматься уборкой квартиры, а 12% — уходом за одеждой.

По данным опроса, только 30% россиян регулярно убираются в квартире, 19% откладывают дела, а 48% занимаются уборкой только тогда, когда бардак становится невыносимым.

Также 29% респондентов назвали глажку одежды своим «слабым местом», 14% — уход за техникой, 13% — уборку гардероба, 7% — чистку обуви, а 3% — стирку постельного белья.

В ходе опроса удалось выяснить, что у 41% россиян бардак в доме вызывает стресс, у 35% — легкое раздражение, на 13% беспорядок никак не влияет, а 11% называют бардак «творческим».

Говоря об изменениях дома, 24% заявили о планах чаще убираться, 15% хотели бы научиться сразу класть вещи на свои места, еще 15% — наводить порядок на рабочем месте, а 14% — чаще разбирать гардероб.

Опрос проходил на ресурсах Rambler&Co с 14 по 21 августа 2025 года. Всего в нем приняли участие 90 208 интернет-пользователей.

