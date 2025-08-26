В Госдуме высказались об изменении подхода к домашним заданиям

Большинство участников дискуссии о домашних заданиях поддержали идею пересмотра их формата, объема и содержания. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем канале в Max.

Он подчеркнул, что главная цель изменений — избавиться от формализма и избежать напрасной траты времени при выполнении заданий.

Володин напомнил, что в российскую систему образования были внедрены различные нововведения по примеру других стран. По его словам, часть из них действительно помогает учебному процессу и лучшему усвоению материала.

До этого Володин поднял вопрос о возможной отмене домашнего задания для школьников из-за сильной образовательной нагрузки. По его словам, большинство депутатов Госдумы считают, что российские ученики перегружены домашним заданием, проводя за учебой в среднем 8-10 часов в день.

С 1 сентября Минпросвещения РФ вводит в школах новые нормативы на выполнение домашнего задания школьникам 1-4 классов. Согласно данным министерства, в первом классе школьники должны тратить на выполнение домашнего задания 1 час, во втором и третьем — 1,5 часа, а в четвертом — 2 часа.

Ранее сообщили, что в российских школах сократят число контрольных и изменят условия сдачи ЕГЭ.