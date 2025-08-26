На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Крупному бизнесу предложили провести интеграцию с чат-ботом Max

Минцифры рекомендовало крупным российским компаниям интегрироваться с Max
Unsplash

Минцифры России рекомендовало крупным российским компаниям интегрировать свои внутренние системы с чат-ботом в мессенджере Max, сообщает газета «Ведомости».

Компаниям сообщили, что после интеграции они смогут направлять физическим лицам для подписания юридически значимые документы с использованием «Госключа».

Также представитель Минцифры рассказал «Ведомостям», что переход в «Госключ» из национального мессенджера будет происходить бесшовно, а все данные будут надежно защищены.

Кроме того, клиенты организации смогут делиться с компаниями своими данными с «Госуслуг», чтобы сократить время на заполнение документов.

Ранее, 19 августа, представители «Вконтакте» сообщили, что количество пользователей Max достигло 18 млн. Чаще всего в национальном мессенджере регистрируются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары, Казани и Екатеринбурга.

