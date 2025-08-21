В Петербурге поджигателя вышек сотовой связи осудили на 16 лет

Диверсанта за поджоги вышек связи в Петербурге приговорили к 16 годам

Суд в Петербурге огласил обвинительный приговор поджигателю вышек сотовой связи, пишет «Фонтанка».

За диверсию и террористическую деятельность ему назначили 16 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остального срока — в исправительной колонии строгого режима.

Следствие установило, что диверсант работал на украинскую спецслужбу из корыстных соображений. В сентябре-октябре 2023 года он поджигал вышки сотовой связи в Петербурге и Ленобласти, а также совершил поджог распределительного щита. Кроме того, подсудимый собрал и передал иностранной разведке координаты нефтеперерабатывающего комплекса на территории Санкт-Петербурга.

В августе 2025 года двое подростков по указанию неизвестного намеревались вывести из строя релейные шкафы на участке Западно-Сибирской железной дороги в Каргатском районе. С помощью горючего вещества и специального снаряжения они хотели поджечь устройства сигнализации.

Ранее в Польше задержали украинца по обвинению в диверсии.