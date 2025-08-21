На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге поджигателя вышек сотовой связи осудили на 16 лет

Диверсанта за поджоги вышек связи в Петербурге приговорили к 16 годам
true
true
true
close
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Суд в Петербурге огласил обвинительный приговор поджигателю вышек сотовой связи, пишет «Фонтанка».

За диверсию и террористическую деятельность ему назначили 16 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остального срока — в исправительной колонии строгого режима.

Следствие установило, что диверсант работал на украинскую спецслужбу из корыстных соображений. В сентябре-октябре 2023 года он поджигал вышки сотовой связи в Петербурге и Ленобласти, а также совершил поджог распределительного щита. Кроме того, подсудимый собрал и передал иностранной разведке координаты нефтеперерабатывающего комплекса на территории Санкт-Петербурга.

В августе 2025 года двое подростков по указанию неизвестного намеревались вывести из строя релейные шкафы на участке Западно-Сибирской железной дороги в Каргатском районе. С помощью горючего вещества и специального снаряжения они хотели поджечь устройства сигнализации.

Ранее в Польше задержали украинца по обвинению в диверсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами