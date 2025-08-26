Мэр Москвы рассказал о планах по запуску беспилотного метро и трамваев

Запуск беспилотного поезда в столичном метро возможен уже в конце 2026 года. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью kp.ru.

Он отметил, что рано или поздно весь общественный транспорт станет беспилотным, причем в первую очередь будет развиваться рельсовый. По словам мэра, уже в сентябре планируется запуск первого беспилотного трамвая, а через пять лет две трети трамваев будут беспилотными, преимущественно те, что движутся по выделенным путям. Следующим этапом, как подчеркнул Собянин, станет беспилотное метро. Он добавил, что высокая частота движения поездов — около 90 секунд — создает сложности, но эта задача будет решена. Первый беспилотный поезд начнут тестировать уже в конце текущего года.

Мэр пояснил, что тестирование беспилотного транспорта проходит три уровня: первый — без пассажиров, второй — с пассажирами при присутствии машиниста, третий — с пассажирами без машиниста. Он выразил уверенность, что к концу 2026 года в московском метро появится первый беспилотный поезд.

Собянин подчеркнул, что в крупных городах должен доминировать общественный транспорт, поскольку миллионы людей живут на ограниченной территории, и при росте числа машин дороги не смогут вместить всех. Сейчас в Москве насчитывается более 400 автомобилей на тысячу жителей, что ставит город на второе место по России после Московской области. Он отметил, что в Европе количество машин на душу населения снижается, тогда как в Москве оно пока увеличивается.

По его словам, в 2010 году около 60% населения пользовалось общественным транспортом ежедневно, а сегодня этот показатель достиг 70%. Следующей целью является увеличение этого числа до 75% к 2030 году. Собянин добавил, что личные автомобили еще долго будут востребованы для поездок на дачу, в торговые центры и служебных нужд.

