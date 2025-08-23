В Ленинградской области объявлена воздушная тревога

В Ленинградской области объявлена тревога из-за возможного захода на территорию региона украинского беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Возможен заход БПЛА в воздушное пространство Ленобласти», — написал чиновник.

По его словам, скорость мобильного интернета снижена в юго-западных районах области.

Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 23 августа силы противовоздушной обороны сбили семь беспилотников над регионами России.

Днем российские силы ПВО уничтожили 13 украинских дронов над Брянской и Калужской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, сколько россиян установили приложение для отслеживания дронов.