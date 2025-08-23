На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ленинградской области объявлена воздушная тревога

Дрозденко: в Ленобласти объявлена тревога из-за возможного захода БПЛА
Inna Varenytsia/Reuters

В Ленинградской области объявлена тревога из-за возможного захода на территорию региона украинского беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Возможен заход БПЛА в воздушное пространство Ленобласти», — написал чиновник.

По его словам, скорость мобильного интернета снижена в юго-западных районах области.

Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 23 августа силы противовоздушной обороны сбили семь беспилотников над регионами России.

Днем российские силы ПВО уничтожили 13 украинских дронов над Брянской и Калужской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, сколько россиян установили приложение для отслеживания дронов.

Атаки БПЛА на Россию
