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Стало известно, сколько россиян установили приложение для отслеживания дронов

Мобильное приложение «Радар.НФ» с 2023 года скачали более 1,5 млн россиян
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Мобильное приложение «Радар.НФ», предназначенное для экстренного реагирования на замеченные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) или диверсионные группы, к текущему моменту скачали более 1,5 млн россиян. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Народного фронта», который разработал данное приложение в 2023 году.

В заявлении отмечается, что чаще всего «Радар.НФ» устанавливают жители столичного региона. На них приходится 446 тыс. скачиваний. Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области установили приложение более 106 тыс. раз, а жители Краснодарского края — более 70 тыс. раз.

Как рассказали в «Народном фронте», не так давно вышло обновление для «Радар.НФ», которое позволяет пользователям отправлять сигналы в компетентные органы даже при отсутствии доступа к интернету. По данным пресс-службы, соответствующие сигналы передаются по СМС. Более того, благодаря обновлению у пользователей появилась возможность просматривать разделы гражданской обороны в оффлайн-режиме.

4 августа министерство обороны РФ заявило, что ночью над регионами страны сбили 61 украинский беспилотник самолетного типа. В Воронежской области перехватили 12 дронов, в Республике Крым — 11, в Белгородской области — восемь, в Волгоградской области — шесть. По два летательных аппарата уничтожили в Ростовской и Брянской областях, по одному — в столичном регионе и Рязанской области. Еще 18 целей ликвидировали в небе над акваторией Черного моря.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

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