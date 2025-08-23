Володин сообщил о поддержке депутатами полного запрета продажи вейпов

Володин: Госдума в ближайшие два месяца рассмотрит закон о полном запрете вейпов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX сообщил, что в течение ближайших двух месяцев парламент планирует принять законопроект о полном запрете продажи вейпов.

Володин уточнил, что абсолютное большинство парламентариев поддерживает полный запрет. Он напомнил, что просьбы о введении ограничений поступали от губернаторов, родителей и педагогов, а также от жителей регионов, включая Нижегородскую и Вологодскую области.

Председатель Госдумы также отметил, что опрос среди 265 тысяч человек показал, что 74% респондентов выступают за полный запрет вейпов и жидкостей к ним. Он подчеркнул, что электронные сигареты наносят вред здоровью и могут вызывать серьёзные заболевания, несмотря на действующие меры по ограничению их продажи детям и повышение штрафов за нарушение закона.

Он отметил, что законопроект уже был внесен депутатами от разных фракций, но не находил поддержки в правительстве. После одобрения президента Владимира Путина законопроект выйдет на рассмотрение.

Накануне Путин поддержал инициативу о предоставлении регионам возможности запрещать продажу вейпов и согласился испытать ее в пилотном режиме в Нижегородской области.

Ранее опрошенные россияне поддержали полный запрет вейпов и электронных сигарет.