Россияне поддержали полный запрет вейпов и электронных сигарет

Большинство курящих россиян (61%) поддерживают или скорее поддерживают инициативу ввести полный запрет на продажу вейпов и электронных сигарет в России. Об этом свидетельствуют результаты опроса Новости Mail, которые есть у «Газеты.Ru».

«48% респондентов, которые курят, полностью поддерживают это предложение. 26% — совершенно не поддерживают, 13% — скорее поддерживают, 10% — скорее не поддерживают, 2% затруднились ответить», — говорится в результатах исследования.

Среди тех, кто не курит, поддерживают инициативу еще больше респондентов — 83%. Девять процентов опрошенных скорее поддержали такое предложение. Остальные либо затруднились с ответом, либо не поддержали законопроект.

При этом 38% респондентов, которые курят вейп или электронные сигареты, при введении полного запрета продажи этих устройств планируют искать варианты их покупки, а 25% в таком случае постараются бросить курить.

Часть россиян (16%), которые предпочитают вейп, перейдут на обычные сигареты, а 8% — на системы нагревания табака.

23 июня сообщалось, что в Госдуму внесут пакет законопроектов, в рамках которых предлагается ввести полный запрет на продажу вейпов и электронных сигарет. Документами предусмотрена административная ответственность за оптовую и розничную продажу никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления.

Авторами пакета стали лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Опрос проводился среди читателей проекта Новости Mail 25—26 июня. В нем приняли участие более 16 тысяч респондентов из более чем 50 регионов России.

Ранее олимпийский чемпион призвал запретить вейпы.