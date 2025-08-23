В СИЗО обвиняемый по делу «Крокуса» навязывает сокамернику свою религию

Один из обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в СИЗО регулярно читает Коран и совершает молитвы. Об этом ТАСС сообщил представитель защиты сокамерника.

По словам адвоката обвиняемого по другому делу террористической направленности, фигурант террорист из «Крокуса» склоняет его подзащитного к принятию ислама, порой делая это в агрессивной форме.

Также источник, участвующий в судебном процессе, сообщил, что все непосредственные исполнители теракта во время заседаний не обращают внимания на участников процесса и не поднимают головы. Он выразил сомнение, что дело будет рассмотрено до конца текущего года.

Слушания по делу о нападении на «Крокус» проходят в закрытом режиме в одном из зданий Мосгорсуда трижды в неделю. Рассматривает материалы коллегия 2-го Западного окружного военного суда. Четверо непосредственных исполнителей преступления признали вину и извинились перед потерпевшими. Из числа соучастников вину частично признали восемь человек, остальные всю отрицают.

Нападение на «Крокус» произошло 22 марта 2024 года: боевики открыли стрельбу по посетителям и подожгли зал. После атаки они пытались скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву. Расследование в отношении организаторов и части участников продолжается.

Ранее мужчина, обезвредивший террориста в «Крокусе», дал показания в суде.