На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина, обезвредивший террориста в «Крокусе», дал показания в суде

Мужчина, отобравший автомат у террориста в «Крокусе», выступил в суде
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В 2-м Западном окружном военном суде Москвы опросили пострадавшего по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», который во время атаки сумел обезвредить одного из нападавших. Об этом пишет РИА Новости.

Мужчина заметил одного из террористов, когда тот шел по зрительному залу и перезаряжал оружие, говорится в материалах дела. Потерпевший оттолкнул супругу и сказал ей бежать к выходу, после чего схватил автомат террориста, направил его в пол и стал наносить удары по голове нападавшего. Затем на помощь подоспел другой мужчина и тоже нанес преступнику несколько ударов по затылку, от которых тот потерял сознание.

После этого мужчины выбежали из зала и стали искать родных.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Подозреваемых задержали на следующий день после нападения.

Ранее стало известно о прошлой судимости соучастника теракта в «Крокусе».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами