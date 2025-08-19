Мужчина, обезвредивший террориста в «Крокусе», дал показания в суде

В 2-м Западном окружном военном суде Москвы опросили пострадавшего по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», который во время атаки сумел обезвредить одного из нападавших. Об этом пишет РИА Новости.

Мужчина заметил одного из террористов, когда тот шел по зрительному залу и перезаряжал оружие, говорится в материалах дела. Потерпевший оттолкнул супругу и сказал ей бежать к выходу, после чего схватил автомат террориста, направил его в пол и стал наносить удары по голове нападавшего. Затем на помощь подоспел другой мужчина и тоже нанес преступнику несколько ударов по затылку, от которых тот потерял сознание.

После этого мужчины выбежали из зала и стали искать родных.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Подозреваемых задержали на следующий день после нападения.

