Суд арестовал имущество экс-чиновника Росприроднадзора по делу о взятках

Суд Москвы наложил арест на имущество экс-сотрудника Росприроднадзора Карабаша
Shutterstock

Замоскворецкий суд Москвы арестовал имущество бывшего начальника отдела межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексея Карабаша, который проходит по делу о взяточничестве.

Согласно материалам дела, ходатайство следствия о наложении ареста на имущество было удовлетворено. Уточняется, что оно может быть использовано для погашения штрафа, а также конфисковано в доход государства по требованию прокуратуры.

Замоскворецкий районный суд Москвы постановил арестовать Карабаша по делу о получении взятки в особо крупном размере в декабре прошлого года.

По данным ТАСС, Карабаш признал вину, сотрудничает со следствием и рассказал про соучастников преступления. По уголовному делу вместе с ним проходят еще два человека, которых обвиняют в даче взятки. По версии следствия, преступление совершили в апреле 2024 года.

До этого силовики возбудили уголовное дело о получении особо крупной взятки в отношении директора департамента дорожного хозяйства Ивановской области Дмитрия Вавринчука.

Ранее пойманного на взятке экс-мэра Белгорода захотели лишить свободы на 10 лет.

