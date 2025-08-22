На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На ивановского чиновника завели дело о взятке в 17 млн рублей

В Ивановской области на главу дорожного департамента завели дело о взятке
Depositphotos

Силовики возбудили уголовное дело о получении особо крупной взятки в отношении директора департамента дорожного хозяйства Ивановской области Дмитрия Вавринчука. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Возбуждено уголовное дело <...> в отношении члена правительства Ивановской области — директора департамента дорожного хозяйства и транспорта», — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что Вавринчук получил 17 млн рублей от представителя аффилированных компаний в обмен на помощь с заключением госконтрактов по ремонту и содержанию автодорог.

По версии следствия, чиновник получил от представителя аффилированных компаний 17 млн рублей. За указанное вознаграждение он создавал для фирм благоприятные условия при заключении и исполнении государственных контрактов по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

В апреле суд отправил Вавринчука в СИЗО по делу о коррупции. Также был арестован замдиректора дорожного департамента Ивановской области Алексей Панков.

Следственный комитет РФ утверждал, что итоговая сумма взяток по делу Вавринчука и Панкова может превышать 50 млн рублей.

Ранее сообщалось, что суд отказался смягчать приговор экс-главе Сахалина по делу о коррупции.

