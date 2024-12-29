В Москве арестовали главу отдела управления Росприроднадзора

Замоскворецкий районный суд Москвы постановил арестовать начальника отдела государственного экологического надзора межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексея Карабаша по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, сам Карабаш признал вину, сотрудничает со следствием и рассказал про соучастников преступления. По уголовному делу вместе с ним проходят еще два человека, которых обвиняют в даче взятки. По версии следствия, преступление совершили в апреле 2024 года.

Накануне силовики задержали заместителя начальника управления транспортной безопасности Росжелдора Веселова по подозрению во взяточничестве. Как утверждает ФСБ, он и руководитель ООО «Лаборатория ФТБ» и фонда «Транспортная безопасность» Александр Благушин получили взятку в особо крупном размере (более 1 млн руб.).

Предполагаемым взяткодателем является глава неназванной коммерческой организации, который просил оформить аккредитацию «в качестве подразделения транспортной безопасности». В итоге Веселова обвинили в получении взятки, а Благушина — в посредничестве. Оба признали свою вину. Суд отправил мужчин в СИЗО на время расследования.

Ранее сообщалось о случае в Волгограде, где сотрудник опеки потребовал у многодетной матери взятку и отправился в колонию.