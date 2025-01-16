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Пойманного на взятке экс-мэра Белгорода хотят лишить свободы на 10 лет

Прокуратура запросила экс-мэру Белгорода Иванову 10 лет лишения свободы и штраф
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Антон Иванов/VK

Сторона обвинения потребовала приговорить бывшего мэра Белгорода Антона Иванова, задержанного по делу о получении взятки, к 10 годам лишения свободы и обязать его выплатить многомиллионный штраф. Об этом сообщил Telegram-канал «Белгород | ФОНАРЬ».

«Прокуратура запросила <…> Иванову 10 лет лишения свободы и 11 млн штрафа», — говорится в материале.

Из текста следует, что теперь экс-чиновнику предстоит выступить с последним словом. После этого суд вынесет ему приговор.

Антон Иванов возглавил администрацию Белгорода в декабре 2021 года. В конце октября 2022 года он объявил о своем уходе с данного поста, при этом его решение поддержал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

8 марта 2023 года сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего чиновника по подозрению в совершении преступления коррупционной направленности.

Изначально сообщалось, что экс-глава города получил взятку на сумму не менее 8,5 млн рублей. Позже стало известно, что в отношении Иванова возбудили два уголовных дела о получении взятки на общую сумму около 10 млн рублей.

Сейчас бывший чиновник находится в СИЗО. В ноябре прошлого года суд продлил срок его ареста до 23 января 2025 года.

Ранее в Красноярском крае задержали экс-начальника ГАИ по делу о превышении должностных полномочий.

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