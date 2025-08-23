На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД сообщили, сколько российских граждан осталось в секторе Газа

МИД: в секторе Газа остаются 67 граждан России и их ближайших родственников
true
true
true
close
Abdel Kareem Hana/AP

В настоящее время в секторе Газа остаются 67 граждан России и их ближайших родственников, дипломаты находятся с ними на прямой связи. Об этом сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел РФ.

Представитель МИД рассказал, что в конце 2023 года была проведена массовая эвакуация из сектора Газа россиян и их ближайших родственников из числа палестинцев (супруги и несовершеннолетние дети). Эвакуация была организована по поручению президента России на фоне начавшегося палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года.

В ходе основного этапа эвакуации самолетами МЧС России были вывезены практически все российские граждане и члены их семей, изъявившие желание покинуть палестинский анклав (всего около 1200 человек, более половины из них — женщины и дети).

В МИД добавили, что после этого работа с каждым обратившимся за помощью гражданином РФ велась на индивидуальной основе. Речь идет о тех гражданах, которые в силу разных обстоятельств не могли уехать во время проведения плановых эвакуационных мероприятий.

Ранее в Израиле предупредили ХАМАС об открытии «врат ада».

