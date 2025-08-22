На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сибири три подростка угнали машину и устроили погоню с сотрудниками ГАИ

В Красноярске три подростка пытались уйти от ГАИ на угнанной машине




В Красноярске сотрудники Госавтоинспекции устроили погоню за «Ладой Приора», которую угнали три подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Дежурившие ночью сотрудники ДПС подали знак водителю автомобиля, который двигался с превышением скорости по Ленинскому району города. Тот проигнорировал требование полицейских и попытался скрыться, свернув во дворы.

Чтобы остановить лихача, инспекторы сделали предупредительный выстрел в воздух и семь прицельных выстрелов по колесам из табельного оружия.

«В районе автовокзала «Восточный» транспортное средство остановилось, но затем покатилось вперед и окончательно прекратило движение, только упершись в забор. Водитель, испугавшись ответственности и желая ввести в заблуждение сотрудников полиции, после остановки перепрыгнул на заднее сиденье, но забыл поставить «Ладу» на ручной тормоз», — рассказали в пресс-службе ведомства.

За рулем авто оказался 15-летний юноша, а в салоне — двое его сверстников.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» УК РФ. На родителей троих подростков составили протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Ранее в Омской области подросток напал на женщину-таксиста и угнал ее автомобиль.

