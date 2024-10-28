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Подросток напал на женщину-таксиста и угнал ее автомобиль в Омской области

Под Омском подросток с канистрой бензина изрезал женщину-таксиста и угнал авто

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Shutterstock

В Омской области 15-летний подросток напал на женщину-таксиста и угнал ее автомобиль. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«27 октября женщина приняла заказ и приехала на указанный адрес. Там к машине подошел подросток и сел на заднее сиденье. У подростка в руках была канистра с бензином. Женщина предложила поставить ее в багажник, но юноша начал бить женщину чем-то острым в лицо и тело», — говорится в сообщении.

Женщине удалось сбежать и вызвать скорую и полицию. Подросток тем временем угнал машину и попал на ней в ДТП. После злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дело по факту нападения таксиста на пассажирку. Женщина возвращалась домой из Москвы. Во время поездки у нее возник словесный конфликт с водителем. Мужчина, не доехав до пункта назначения, избил девушку, а затем силой вытолкнул из машины.

Ранее потасовка пьяных пассажиров с таксистом в Петербурге закончилась уголовным делом.

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