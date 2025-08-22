На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказала, что облепиха может вызывать диарею

Врач Гузман предупредила о вреде облепихи при панкреатите и болезнях ЖКТ
Mariia Boiko/Shutterstock/FOTODOM

Облепиха обладает слабительным эффектом, может раздражать слизистую оболочку желудка и вызывать изжогу. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

«Облепиха может стимулировать выработку желчи и ферментов поджелудочной железы, что может ухудшить состояние при холецистите, панкреатите и других заболеваниях этих органов. Может способствовать образованию оксалатных камней в почках. Ягода содержит органические кислоты, которые могут раздражать слизистую оболочку желудка и вызывать изжогу. Облепиха обладает слабительным эффектом и может усилить диарею. В период обострения гастрита, язвенной болезни и других воспалительных заболеваний ЖКТ от употребления этой ягоды лучше воздержаться», — сказала Гузман.

По ее словам, аллергия на облепиху встречается редко, но все же возможна.

Врач также дала рекомендации, сколько ягоды в день можно съедать для пользы организму.

«Взрослым — 50-100 граммов свежих ягод в день или 1-2 столовые ложки облепихового масла. Детям меньше, в зависимости от возраста. Облепиху можно давать с шести месяцев в виде пюре или сока, начиная с небольшого количества», — пояснила Гузман.

Ранее врач заявила, что облепиха улучшает зрение.

