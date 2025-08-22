В МЖД объяснили причины скопления людей на Павелецком вокзале

Скопление людей на Павелецком вокзале в столице было связано с одновременным прибытием нескольких поездов дальнего следования и электричек. Об этом РИА Новости сообщили в Московской железной дороге (МЖД).

«Сотрудники вокзала и подразделения транспортной безопасности информировали пассажиров о возможности прохода на парковку вокзала для вызова такси и удобного следования в метро», — говорится в сообщении МЖД.

В МЖД добавили, что на территории вокзала установили дополнительные указатели. С их помощью, по заявлению компании, пассажиры смогут быстрее ориентироваться в зоне досмотра и на распределительной площадке.

До этого ряд Telegram-каналов сообщили, что на Павелецком вокзале произошло скопление людей с чемоданами. Авторы материалов отметили, что это произошло на фоне задержки поездов на южном направлении.

21 августа украинский дрон упал в районе железнодорожных станций Журавка и Райновская, на участке Россошь — Сохрановка в Воронежской области. В результате пропало напряжение в контактной сети, и движение поездов было временно остановлено.

Ранее стало известно о задержке восьми поездов в Крым и из него.