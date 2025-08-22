Стало известно о задержке восьми поездов в Крым и из него

Восемь пассажирских поездов «Таврия» задерживаются по пути в Крым и обратно

Восемь пассажирских поездов «Таврия» задерживаются в пути следования в Крым и обратно. Об этом сообщила пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс» в Telegram-канале.

По состоянию на 9:00 мск с опозданием следовали три поезда в Крым. Все составы направлялись из Москвы в Симферополь.

Из Крыма задерживались пять поездов. Речь идет о поездах из Севастополя в Санкт-Петербург и Москву, из Симферополя в Санкт-Петербург, из Евпатории в Москву и Санкт-Петербург.

Время задержки составляет от одного до 2,5 часа. При этом в пресс-службе предупредили, что оно может измениться.

«Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути», — говорится в заявлении.

По какой причине составы следуют с опозданием, в публикации не уточняется.

21 августа в компании «Гранд Сервис Экспресс» рассказали, что в пути следования в Крым и из него задерживаются 10 пассажирских поездов «Таврия». Время задержки составляло от одного до 5,5 часа. В заявлении не говорилось, что послужило причиной этого.

Ранее в Воронежской области из-за падения дрона задержали более 70 поездов.