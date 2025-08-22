На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Охранник криптообменника отобрал у коллеги 11 млн рублей и купил себе «Гелендваген»

В Петербурге охранник криптообменника украл у менеджера 11 млн и купил машину
Охранник криптообменника в Санкт-Петербурге унес с работы 11 млн рублей и купил на них Mercedes-Benz G-Класса. Об этом сообщает УМВД по городу.

Несколько дней назад в офисе криптовалютного обменника на улице Чапаева произошло разбойное нападение. Злоумышленник, заранее устроившийся охранником в эту компанию, выбрал момент, когда в офисе остался один менеджер. Он подошел к нему, подал руку для приветствия, а затем внезапно распылил в лицо перцовый баллончик и забрал портфель, в котором лежали деньги. После этого нападавший скрылся.

Подозреваемый, 25-летний житель Ленинградской области, уже имел проблемы с законом. Оказалось, что на похищенные деньги он купил себе «Гелендваген» и попытался скрыться в Московской области. Злоумышленника задержали на автомойке в Павловском Посаде. К настоящему времени его уже доставили в Петербург, где сейчас проходят следственные действия. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое с применением насилия. Решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу.

Ранее россиянин ограбил работодателя, чтобы закрыть долг по кредиту.

