Россиянин ограбил работодателя, чтобы закрыть долг по кредиту

Житель Пензы украл из офиса оргтехнику на 200 тысяч рублей и продал похищенное, чтобы погасить долги по кредиту. Об этом сообщает УМВД области.

С заявлением в правоохранительные органы обратился местный предприниматель, который сообщило краже из офиса компании проектора, системного блока, очков виртуальной реальности и более ста тысяч рублей наличными.

Выяснилось, что к краже оказался причастен 23-летний сотрудник фирмы. Подозреваемого задержали, он рассказал, что совершил кражу из -за сложного финансового положения. Похищенное он сал в ломбард, а полученные деньги потратил на погашение кредита. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о растрате, фигуранты может грозит до шести лет лишения свободы.

До этого в Крыму мужчина приручил соседских свиней ради кражи. Несколько месяцев злоумышленник подкармливал животных, чтобы завоевать их доверие, и в один из дней украл двух особей. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее грузчик из Томска ограбил магазин из-за спора о зарплате и получил 7 лет колонии.