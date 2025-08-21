Минюст РФ признал нежелательными четыре НПО из Британии, Нидерландов и ФРГ

Минюст РФ внес четыре НПО из Британии, Голландии и ФРГ в перечень нежелательных

Министерство юстиции России внесло в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны, четыре НПО из Великобритании, Нидерландов и Германии. Об этом говорится на сайте ведомства.

Из перечня следует, что нежелательными признали немецкие Demokrati-JA e.V. и фонд «Память, ответственность и будущее», а также Фонд Зимина из Великобритании и Нидерландский хельсинкский комитет.

14 августа Минюст РФ внес базирующуюся во Франции НПО «Репортеры без границ» в перечень нежелательных в России. Организация заявляла, что ее основными целями являются борьба с цензурой, обеспечение свободы слова и освобождение журналистов, которые находятся в заключении в связи с осуществлением своей профессиональной деятельности.

4 августа Минюст РФ внес «Фонд имени Розы Люксембург» в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной. Также в список внесли еще несколько иностранных организаций: голландский «Фонд Роберта Карра для сетей гражданского общества», американскую «East View Information Services Inc.» и немецкую «Журналистскую сеть по освещению событий в Восточной Европе».

Ранее в реестр иностранных агентов включили проект «Продолжение следует».