На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минюст РФ признал нежелательными четыре НПО из Британии, Нидерландов и ФРГ

Минюст РФ внес четыре НПО из Британии, Голландии и ФРГ в перечень нежелательных
true
true
true
close
Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции России внесло в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны, четыре НПО из Великобритании, Нидерландов и Германии. Об этом говорится на сайте ведомства.

Из перечня следует, что нежелательными признали немецкие Demokrati-JA e.V. и фонд «Память, ответственность и будущее», а также Фонд Зимина из Великобритании и Нидерландский хельсинкский комитет.

14 августа Минюст РФ внес базирующуюся во Франции НПО «Репортеры без границ» в перечень нежелательных в России. Организация заявляла, что ее основными целями являются борьба с цензурой, обеспечение свободы слова и освобождение журналистов, которые находятся в заключении в связи с осуществлением своей профессиональной деятельности.

4 августа Минюст РФ внес «Фонд имени Розы Люксембург» в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной. Также в список внесли еще несколько иностранных организаций: голландский «Фонд Роберта Карра для сетей гражданского общества», американскую «East View Information Services Inc.» и немецкую «Журналистскую сеть по освещению событий в Восточной Европе».

Ранее в реестр иностранных агентов включили проект «Продолжение следует».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами