Минюст РФ внес в список нежелательных НПО Фонд Розы Люксембург

Минюст РФ внес «Фонд имени Розы Люксембург» в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«‎Rosa-Luxemburg-Stiftung Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V. («Фонд имени Розы Люксембург», «Фонд социального анализа и политического образования имени Розы Люксембург»)», — сказано на сайте.

В список внесли еще несколько иностранных организаций: голландский «Фонд Роберта Карра для сетей гражданского общества», американскую «East View Information Services Inc.» и немецкую «Журналистскую сеть по освещению событий в Восточной Европе».

21 июля Генпрокуратура РФ признала нежелательной «Фонд Розы Люксембург». В Генпрокуратуре утверждают, что фонд «реализует программы и проекты, направленные на формирование протестных настроений и радикализацию молодежи, а также дискредитацию органов госвласти РФ».

В конце июля Министерство юстиции РФ включило «Институт Андрея Сахарова» (L'Institut Sakharov) в перечень нежелательных организаций на территории страны.

Ранее Минюст внес в перечень нежелательных НПО из Литвы и ФРГ.