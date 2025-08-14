Минюст РФ внес НПО «Репортеры без границ» в перечень нежелательных

Минюст: НПО «Репортеры без границ» включена в перечень нежелательных в России

Минюст РФ внес базирующуюся во Франции НПО «Репортеры без границ» в перечень нежелательных в России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Reporters sans Frontières (RSF), («Репортеры без границ»), Франция», — говорится в перечне.

Сообщается, что решение о признании деятельности данной организации нежелательной было принято Генеральной прокуратурой РФ.

«Репортеры без границ» — это международная неправительственная организация, основанная во Франции в 1985 году.

Организация заявляет о том, что ее основными целями являются борьба с цензурой, обеспечение свободы слова и освобождение журналистов, которые находятся в заключении в связи с осуществлением своей профессиональной деятельности.

В начале августа Министерство юстиции Российской Федерации приняло решение о включении «Фонда имени Розы Люксембург» в список зарубежных и международных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ.

Ранее Минюст внес в перечень нежелательных НПО из Литвы и ФРГ.