На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Против блогера, публично оскорбившего бойцов ВС РФ, могут завести дело

Прокуратура Москвы: дело грозит блогеру за публичное оскорбление участников СВО
true
true
true
close
Shutterstock/Alexey Smyshlyaev

Прокуратура Москвы начала уголовное преследование 20-летнего мужчины, который публично оскорбил участников спецоперации. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Публикацию правоохранители обнаружили в Сети во время мониторинга.

«‎Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании мужчины по п. «б» ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку принадлежности к социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, сопряженные с оправданием или пропагандой применения насилия либо угрозы его применения)»‎, — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что личность автора уже установлена. Результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования и принятие решения о возбуждении дела контролирует столичная прокуратура.

В мае в Тобольске вынесли приговор водителю такси, который угрожал пистолетом пассажиру, оказавшемуся участников СВО. Обвиняемый высказал свою неприязнь к гражданам, участвовавшим в военных действиях на территории Украины и Сирии, а затем приставил к голове пассажира травматический пистолет. Его угрозы попали на видео, которое разошлось по соцсетям.

Ранее в Волгоградской области женщину обязали выплатить штраф за оскорбление родителей военного.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами