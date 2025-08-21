Против блогера, публично оскорбившего бойцов ВС РФ, могут завести дело

Прокуратура Москвы начала уголовное преследование 20-летнего мужчины, который публично оскорбил участников спецоперации. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Публикацию правоохранители обнаружили в Сети во время мониторинга.

«‎Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании мужчины по п. «б» ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку принадлежности к социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, сопряженные с оправданием или пропагандой применения насилия либо угрозы его применения)»‎, — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что личность автора уже установлена. Результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования и принятие решения о возбуждении дела контролирует столичная прокуратура.

В мае в Тобольске вынесли приговор водителю такси, который угрожал пистолетом пассажиру, оказавшемуся участников СВО. Обвиняемый высказал свою неприязнь к гражданам, участвовавшим в военных действиях на территории Украины и Сирии, а затем приставил к голове пассажира травматический пистолет. Его угрозы попали на видео, которое разошлось по соцсетям.

Ранее в Волгоградской области женщину обязали выплатить штраф за оскорбление родителей военного.