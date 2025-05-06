Таксиста из Тобольска, угрожавшего пистолетом участнику СВО, лишили свободы

В Тобольске осудили таксиста, который приставил пистолет к голове пассажира

В Тобольске вынесли приговор водителю такси, который угрожал пистолетом пассажиру. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Инцидент произошел 10 ноября прошлого года, когда 46-летний таксист подвозил до дома 24-летнего мужчину. Во время поездки выяснилось, что пассажир принимал участие в СВО, после чего водитель стал вести себя агрессивно.

Обвиняемый высказал свою неприязнь к гражданам, участвовавшим в военных действиях на территории Украины и Сирии, а затем приставил к голове пассажира травматический пистолет. Его угрозы попали на видео, которое разошлось по соцсетям.

В отношении таксиста возбудили дело по п. «а» ч. 2 ст. 119 УК РФ. Он выплатил пострадавшему компенсацию морального вреда и принес извинения, но, несмотря на это, получил реальный срок. По решению суда мужчина проведет в колонии общего режима 1 год и 10 месяцев.

Ранее судимый россиянин избил и ранил мужчину топором, но отделался условным сроком.