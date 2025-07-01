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В Волгоградской области женщину обязали выплатить штраф за оскорбление родителей военного

В Волгоградской области женщина оскорбила родных бойца СВО рядом с его могилой
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Shutterstock

В Волгоградской области женщина оскорбила родителей ветерана специальной военной операции (СВО), которые пришли на могилу к сыну. Об этом сообщает пресс-служба судов региона в Telegram-канале.

Отмечается, что местная жительница в грубой форме высказалась в отношении родителей военнослужащего. Она не обращала внимания на замечания и просьбы. Суд истолковал это как отсутствие раскаяния и признал россиянку виновной в совершении административного правонарушения.

После вынесения вердикта пострадавшие попросили обвиняемую компенсировать причиненный им моральный вред. Суд удовлетворил их просьбу, а также компенсировал траты, связанные с рассмотрением дела. Решение вступило в законную силу.

В мае сообщалось, что в Тобольске вынесли приговор водителю такси, который угрожал пистолетом пассажиру, оказавшемуся участников СВО. Обвиняемый высказал свою неприязнь к гражданам, участвовавшим в военных действиях на территории Украины и Сирии, а затем приставил к голове пассажира травматический пистолет. Его угрозы попали на видео, которое разошлось по соцсетям.

Ранее в Свердловской области банк обязали вернуть участнику СВО украденные миллионы.

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