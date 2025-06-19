Сибирячка почти год игнорировала боли внизу живота и вырастила гигантскую опухоль

Врачи Красноярской межрайонной клинической больницы №4 спасли 31-летнюю пациентку, которая продолжительное время игнорировала боли и вырастила гигантскую опухоль яичников. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Женщина поступила в учреждение с острыми болями в животе, которые сопровождались рвотой и повышением температуры тела. Во время УЗИ специалисты обнаружили у пациентки объемное образование яичника.

«Пациентке проведено экстренное оперативное лечение: лапаротомия, удаление придатков матки вместе с исходящей из них опухолью, перекрученной у основания. Удаленное жидкостное образование — цистаденома размером 40*30 см. занимала всю брюшную полость, а объем ее содержимого составлял 10 литров», — рассказали в ведомстве.

Женщина отметила, что чувствовала боли и раньше, с сентября 2024 года, но за помощью не обращалась и купировала их таблетками.

Лечащий врач-гинеколог Олеся Боченкова отметила, что удаление придатков снизило репродуктивную функцию женщины на 50%. Медик уверена, что этого бы не произошло, если бы пациентка вовремя обратилась за помощью и проходила регулярные осмотры.

Ранее в Кемерове врачи удалили гигантскую опухоль женщине, не ходившей к гинекологу десять лет.