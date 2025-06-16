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Туристов предупредили о новой схеме мошенников

Депутат Немкин: мошенники придумали новую схему обмана туристов
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Depositphotos

Мошенники в России придумали новую схему обмана путешественников с фальшивыми сайтами, похожими на ресурсы страховых компаний и визовых центров. Об этом Life рассказал член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Аферисты создают внешне правдоподобные копии сайтов известных компаний или регистрируют домены, напоминающие официальные. На таких ресурсах размещаются заманчивые предложения: быстрое оформление виз, туристических страховок, приглашений и других документов. Пользователю предлагается заполнить форму, оплатить услугу и ждать подтверждения», — пояснил он.

По его словам, после этого аферисты исчезают вместе с денежными средствами. Чтобы популяризировать сайты, злоумышленники используют контекстную рекламу и мессенджеры. Депутат уточнил, что туристов обманывают через психологическое давление — обещают им простоту и скорость в оформлении поездки. Чтобы не попасться в ловушку, Немкин посоветовал тщательно проверять ресурсы, которые предлагают услуги по оформлению документов.

В пресс-службе сервиса SuperJob до этого рассказали «Газете.Ru», что сайтам по поиску работы нужно проверять вакансии, потому что мошенники есть везде. В пресс-службе пояснили, что в случае, если соискатель встречает «сомнительную вакансию», то на нее необходимо пожаловаться.

Ранее эксперт рассказал о новых видах кибермошенничества в РФ.

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