Семь поездов в Крым и обратно задержатся на период от одного до пяти часов

Семь поездов «Таврия» в Крым и из него задерживаются на период от одного до пяти часов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Поезд № 068 Москва — Симферополь опоздает на пять часов, № 007 Санкт-Петербург — Севастополь и № 163 Москва — Феодосия — на 1,5 часа, № 92 Москва — Севастополь — на час, № 18 Симферополь — Москва — на 1,5 часа, № 28 Симферополь — Москва — на три часа, № 164 Феодосия — Москва — на два часа.

21 августа дрон ВСУ упал в районе железнодорожных станций Журавка и Райновская, на участке Россошь — Сохрановка в Воронежской области. В результате пропало напряжение в контактной сети, и движение поездов было временно остановлено.

Из-за инцидента 19 поездов были задержаны. Позднее движение было восстановлено.

