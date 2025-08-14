Пассажиры рейса Москва — Пермь пожаловались на ремонт в кабине прямо перед вылетом

В Шереметьево самолет задержался с вылетом в Пермь из-за неисправности на борту

Самолет, выполнявший рейс Москва – Пермь, задержался с вылетом из-за неисправности на борту. Об этом Telegram-каналу «Осторожно, Москва» рассказала одна из пассажирок.

По ее словам, рейс SU 1394 должен был вылететь из Шереметьево еще в 20:40, но вылет перенесли на 21:30 по московскому времени.

Причиной задержки стала неисправность на борту, которую стали ремонтировать прямо перед пассажирами. Они говорят, что техники зашли в кабину пилота и начали что-то чинить.

«То есть они решили осуществить ремонт прям при пассажирах. В кабину пилота прошли рабочие и пытаются починить. Вылет задерживается. Пассажиров не выпускают. Страшно лететь на самолете, который ремонтируют при нас», – призналась очевидица.

По данным онлайн-табло аэропорта «Большое Савино» в Перми, прилет должен был состояться в 00:45, но самолет приземлился лишь в 01:26.

