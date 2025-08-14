На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пассажиры рейса Москва — Пермь пожаловались на ремонт в кабине прямо перед вылетом

В Шереметьево самолет задержался с вылетом в Пермь из-за неисправности на борту
true
true
true
close
Eaum M/Shutterstock/FOTODOM

Самолет, выполнявший рейс Москва – Пермь, задержался с вылетом из-за неисправности на борту. Об этом Telegram-каналу «Осторожно, Москва» рассказала одна из пассажирок.

По ее словам, рейс SU 1394 должен был вылететь из Шереметьево еще в 20:40, но вылет перенесли на 21:30 по московскому времени.

Причиной задержки стала неисправность на борту, которую стали ремонтировать прямо перед пассажирами. Они говорят, что техники зашли в кабину пилота и начали что-то чинить.

«То есть они решили осуществить ремонт прям при пассажирах. В кабину пилота прошли рабочие и пытаются починить. Вылет задерживается. Пассажиров не выпускают. Страшно лететь на самолете, который ремонтируют при нас», – призналась очевидица.

По данным онлайн-табло аэропорта «Большое Савино» в Перми, прилет должен был состояться в 00:45, но самолет приземлился лишь в 01:26.

Ранее в Волгограде пассажиры пожаловались на отмену рейса в Петербург спустя 12 часов задержки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами