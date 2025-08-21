На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Свердловской области отец истязал сына-школьника и мешал ему спать

В Свердловской области будут судить отца за истязание сына-подростка
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Кировграде перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в истязании своего несовершеннолетнего сына, мужчина восемь месяцев избивал мальчика. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

По данным следствия, обвиняемый с января по сентябрь 2024 года истязал 14-летнего сына. Пьяный отец жестоко избивал мальчика, мешал ему спать, оскорблял и унижал его. Когда о происходящем в семье стало известно, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело об истязании.

Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения, фигуранту может грозить до трех лет лишения свободы.

До этого в Омске многодетная мать истязала десятилетнюю дочь. Женщина избивала ребенка, унижала и высказывала угрозы. Когда о происходящем в семье стало известно, детей из семьи изъяли и поместили в социально-реабилитационный центр. Мать ограничили в правах. В отношении омички было возбуждено уголовное дело, приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы.

Ранее на Камчатке мать получила четыре года колонии за издевательства над дочерью.

