В Госдуме заявили, что продавцы техники могли бы давать скидки бойцам СВО

Корпорация Apple дает скидку в 10% военнослужащим и ветеранам Вооруженных сил США. Российские производители и продавцы техники могли бы последовать примеру американских коллег и давать такие скидки российским военным, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

«Я поддержу любые предложения, связанные с предоставлением дополнительных возможностей, скидок, выплат, особенно такой категории граждан, как военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, системы образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры. Если такие предложения поступят — здесь должно быть законодательное регулирование, со стороны бизнеса встанет вопрос: а кто будет компенсировать выпадающие доходы», — сказал он.

Депутат считает, что с такими инициативами могли бы выступить сами представители бизнеса. И обратить внимание на опыт США.

«[Вопрос] не только касается производителей, еще и тех, кто это все реализует. При реализации сегодня торговые предприятия предлагают скидки в зависимости от модели, спроса, от времени продажи, перед выходом нового образца. В целом я считаю, что, конечно, это хороший опыт, который нужно исследовать, пропагандировать и призывать не только производителей, а больше тех, кто это все реализует. Чтобы отдельным социальным группам, включая военнослужащих, скидки предлагались», — сказал он.

Корреспондент «Газета.Ru» до этого обнаружил, что на сайте Apple US существует раздел льгот. Скидки в размере 10% положены американским военнослужащим, ветеранам ВС США и национальной гвардии. Их ближайшие родственники могут также купить гаджеты со скидкой.

Ранее Путин подписал закон о предельном сроке для начисления выплат раненым бойцам СВО.