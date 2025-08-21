Суд рассмотрел апелляцию одной из обвиняемых по делу о массовом отравлении чачей

В Краснодарском крае суд оставил под арестом обвиняемую в отравлении людей чачей

Краевой суд Краснодарского края оставил без удовлетворения апелляцию одной из обвиняемых по делу о массовом отравлении чачей в Сочи. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

«‎Краснодарский краевой суд рассмотрел материал по апелляционной жалобе на постановление Адлерского районного суда Сочи, которым в отношении фигурантки была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решение оставлено без изменений», — говорится в сообщении.

71-летней жительнице Сочи избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком 1 месяц 30 суток. Также 7 августа суд отправил под арест еще одну подозреваемую, которая продавала отдыхающим «паленый» алкоголь. Она тоже пробудет под стражей 1 месяц 30 суток — до 4 октября 2025 года.

Согласно материалам уголовного дела, две женщины на местном рынке в Адлере продавали самодельный алкоголь под видом «домашнего вина» и «чачи». По данным следствия, они знали, что реализуют продукцию, изготовленную неустановленными лицами кустарным способом и не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Жертвами незаконной деятельности женщин стали как минимум десять человек.

Ранее в РФ более чем на треть снизилось число острых отравлений алкоголем.