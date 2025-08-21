На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд рассмотрел апелляцию одной из обвиняемых по делу о массовом отравлении чачей

В Краснодарском крае суд оставил под арестом обвиняемую в отравлении людей чачей
true
true
true

Краевой суд Краснодарского края оставил без удовлетворения апелляцию одной из обвиняемых по делу о массовом отравлении чачей в Сочи. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

«‎Краснодарский краевой суд рассмотрел материал по апелляционной жалобе на постановление Адлерского районного суда Сочи, которым в отношении фигурантки была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решение оставлено без изменений», — говорится в сообщении.

71-летней жительнице Сочи избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком 1 месяц 30 суток. Также 7 августа суд отправил под арест еще одну подозреваемую, которая продавала отдыхающим «паленый» алкоголь. Она тоже пробудет под стражей 1 месяц 30 суток — до 4 октября 2025 года.

Согласно материалам уголовного дела, две женщины на местном рынке в Адлере продавали самодельный алкоголь под видом «домашнего вина» и «чачи». По данным следствия, они знали, что реализуют продукцию, изготовленную неустановленными лицами кустарным способом и не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Жертвами незаконной деятельности женщин стали как минимум десять человек.

Ранее в РФ более чем на треть снизилось число острых отравлений алкоголем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами