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В РФ более чем на треть снизилось число острых отравлений алкоголем

«Ъ»: число острых отравлений алкоголем в России за девять лет упало на 40%
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Igor Normann/Shutterstock/FOTODOM

В России за девять лет число острых отравлений алкоголем снизилось на 40%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2024 году».

Согласно докладу, с 2015 по 2024 годы в России было выявлено 408 тысяч случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией. Из них более 111 тысяч случаев закончились летальным исходом.

«В 2015 году показатель отравлений составлял 34,5 случая на 100 тыс. человек, а в 2024 году было зафиксировано всего 20,7 случая на 100 тыс. — снижение на 40%», — говорится в публикации.

Отмечается, что случаев с летальным исходом также стало на 34,7% меньше. Более 27 тысяч случаев (90,3%) отравления в 2024 году было зафиксировано среди совершеннолетних. Среди подростков от 15 до 17 лет было зафиксировано 1162 случая отравления, среди детей до 14 лет — 1291 случай. Кроме того, с 2015 года доля продажи алкогольных напитков на душу населения в год снизилась на 6,3%.

До этого доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко рассказал, что использовать алкоголь для нейтрализации токсинов в качестве средства профилактики отравления не стоит.

Ранее врач назвал топ-5 продуктов, которыми россияне травятся чаще всего.

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