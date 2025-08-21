На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сбере разработали метод повышения точности распознавания русского языка ИИ

В Сбере научили AI-модель лучше распознавать русский язык
true
true
true
close
Joyseulay/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи Сбера нашли новый способ повысить качество распознавания русского языка AI-моделями, сообщает пресс-служба банка.

В новом методе используются целевые переменные из CTC-модели распознавания (Connectionist Temporal Classification), благодаря чему формируется более семантические представления данных.

Исследование представили на международной конференции Interspeech 2025 в научной статье GigaAM: Efficient Self-Supervised Learner for Speech Recognition.

В ходе тестов нового метода количество ошибок распознавания удалось снизить на 50%.

Как отметил технический директор GigaChat Сбера Федор Минькин, в новом методе фокус смещен на семантические представления.

«Это не просто инкрементальное улучшение метрики, а качественный скачок. Новая архитектура демонстрирует высокую эффективность и гибкость. Она ломает барьеры, которые долгое время сдерживали развитие ASR-систем для языков с малым количеством данных», — сказал он.

Минькин добавил, что метод может стать новым стандартом для индустрии, ускоряя прогресс и закладывая основу для следующего поколения голосовых интерфейсов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами