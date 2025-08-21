В Нижнем Тагиле доберман напал на ребенка на улице

В Нижнем Тагиле собака набросилась на шестилетнюю девочку возле детской площадки, доберман без намордника искусал ребенка. Об этом сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

О произошедшем в социальных сетях рассказала мать пострадавшей, шестилетняя девочка находилась на детской площадке во дворе жилого дома, когда к ней подошла женщина с доберманом на поводке.

«Насильно взяв на руки чужого ребенка, несмотря на его отказ, испуг и сопротивление, она начала пытаться усаживать на своей псине с целью покатать ребенка. Собака была была против таких вот «покатушек» и, скинув ребенка, начала проявлять агрессию, искусав девочку», — рассказала женщина.

После произошедшего владелица пса скрылась. Факт нападения подтвердили в городском МВД, проводится проверка. Подробности о состоянии ребенка неизвестны.

