На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Нижнем Тагиле доберман напал на ребенка на улице

В Нижнем Тагиле доберман без намордника искусал шестилетнюю девочку
true
true
true
close
Инцидент Нижний Тагил • Новости/VK

В Нижнем Тагиле собака набросилась на шестилетнюю девочку возле детской площадки, доберман без намордника искусал ребенка. Об этом сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

О произошедшем в социальных сетях рассказала мать пострадавшей, шестилетняя девочка находилась на детской площадке во дворе жилого дома, когда к ней подошла женщина с доберманом на поводке.

«Насильно взяв на руки чужого ребенка, несмотря на его отказ, испуг и сопротивление, она начала пытаться усаживать на своей псине с целью покатать ребенка. Собака была была против таких вот «покатушек» и, скинув ребенка, начала проявлять агрессию, искусав девочку», — рассказала женщина.

После произошедшего владелица пса скрылась. Факт нападения подтвердили в городском МВД, проводится проверка. Подробности о состоянии ребенка неизвестны.

Ранее мужчина попал в реанимацию после нападения бойцовых собак в Краснодаре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами