Фигуранты дела о покушении на митрополита Тихона не признали вину

Помощники митрополита Тихона отказались признавать вину в покушении на него

Фигуранты уголовного дела о покушении на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) — помощник епископа Денис Попович и клирик Никита Иванкович — не признали вину в совершении преступления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ходатайство адвокатов.

«Обвиняемые никого не планировали взрывать. Они считают, что они ни в чем не виноваты», — отмечается в доводах защиты.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что Киев попыткой покушения на митрополита Тихона «добрался до священников», хотя они ни с кем не воюют.

В конце февраля стало известно, что два священнослужителя планировали взорвать келью Сретенского монастыря в Москве, в которой должен был находиться митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Подозреваемых в совершении теракта, по данным ФСБ, завербовали украинские спецслужбы. После ликвидации митрополита они якобы собирались скрыться за границей по поддельным документам.

Ранее в храме рассказали о клирике, готовившем теракт против митрополита Тихона.