На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Фигуранты дела о покушении на митрополита Тихона не признали вину

Помощники митрополита Тихона отказались признавать вину в покушении на него
true
true
true
close
«Газета.Ru»

Фигуранты уголовного дела о покушении на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) — помощник епископа Денис Попович и клирик Никита Иванкович — не признали вину в совершении преступления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ходатайство адвокатов.

«Обвиняемые никого не планировали взрывать. Они считают, что они ни в чем не виноваты», — отмечается в доводах защиты.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что Киев попыткой покушения на митрополита Тихона «добрался до священников», хотя они ни с кем не воюют.

В конце февраля стало известно, что два священнослужителя планировали взорвать келью Сретенского монастыря в Москве, в которой должен был находиться митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Подозреваемых в совершении теракта, по данным ФСБ, завербовали украинские спецслужбы. После ликвидации митрополита они якобы собирались скрыться за границей по поддельным документам.

Ранее в храме рассказали о клирике, готовившем теракт против митрополита Тихона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами