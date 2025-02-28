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В храме рассказали о клирике, готовившем теракт против митрополита Тихона

РИА: готовившего теракт против митрополита Тихона клирика считали «милым»
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Кадр из видео телеканала «Россия!

Клирика Никиту Иванковича, которого подозревают в подготовке теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), в храме Воскресения Христова в Сокольниках, где он служил, вспомнили как «милого человека». Об этом пишет РИА Новости.

«Я его помню хорошим, милым человеком, исполняющим свои обязанности. Доброжелательный, милый молодой человек. Больше я ничего не могу сказать», — рассказал сотрудник религиозного учреждения.

28 февраля сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве двух человек — помощника епископа Дениса Поповича и клирика Никиту Иванковича, которые подозреваются в подготовке теракта против митрополита Крымского Тихона. В заявлении спецслужбы говорится, что в декабре они получили самодельную бомбу и должны были осуществить теракт во время пребывания митрополита в Москве.

СК возбудил уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств.

Ранее появилось видео задержания подозреваемых в подготовке теракта против митрополита.

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