Путин высказался о попытке покушения на митрополита Тихона

Владимир Путин: Киев добрался до священников, хотя они ни с кем не воюют

Президент России Владимир Путин заявил, что Киев попыткой покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) «добрался до священников», хотя они ни с кем не воюют. Таким мнением глава государства поделился в беседе с вдовой полкового священника Александра Цыганова Надеждой, пишет ТАСС.

«Вы знаете, сейчас противник предпринял попытку покушения на жизнь владыки Тихона? <...> Добрались и до священников уже, хотя они ни с кем не воюют», — возмущенно отметил президент.

28 февраля сотрудники ФСБ задержали в Москве помощника епископа Дениса Поповича и клирика Никиту Иванковича, которых подозревают в подготовке теракта против митрополита Тихона по заданию украинской разведки. По данным спецслужбы, в декабре прошлого года они получили самодельную бомбу и должны были устроить теракт во время пребывания митрополита в Москве. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств.

Комментируя эту ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинские власти «не гнушаются ничем» и для них «нет ничего святого».

Ранее в храме рассказали о клирике, готовившем теракт против митрополита Тихона.