Взорвать и скрыться. ФСБ предотвратила покушение на митрополита Тихона

Два священнослужителя планировали взорвать келью Сретенского монастыря в Москве, в которой должен был находиться митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Подозреваемых в совершении теракта, по данным ФСБ, завербовали украинские спецслужбы. После ликвидации митрополита они собирались скрыться за границей по поддельным документам.

ФСБ удалось предотвратить покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.

Подозреваемых задержали. У них обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ) и два поддельных украинских паспорта (фотографии принадлежали задержанным, а данные были другими). Мужчины признались в планировании теракта. Они рассказали, что в середине 2024 года с ними в Telegram связался некий сотрудник украинской разведки и попросил устранить митрополита Тихона, когда он будет в Москве. В декабре того же года фигуранты забрали из тайника СВУ и стали ждать священнослужителя в Москве.

«После совершения преступления они планировали выехать из России с использованием поддельных паспортов, предоставленных украинскими спецслужбами», — говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств.

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Верующие киллеры

Одним из задержанных оказался гражданин Украины Денис Попович, он был помощником митрополита Тихона.

«Был завербован сотрудниками ГУР с целью слежки за передвижениями митрополита Тихона. Это было предложено под угрозой расправы и убийства моих родственников. Впоследствии была поставлена задача найти союзника и ликвидировать митрополита Тихона посредством взрывчатки», — рассказал Попович.

Мужчина сообщил, что они с подельником планировали заложить взрывчатку в келье Сретенского монастыря, где должен был жить митрополит Тихон. Затем фигуранты хотели бежать за границу по поддельным документам.

В напарники Попович выбрал 28-летнего москвича Никиту Иванковича (клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках), после чего с ним в Telegram также связался украинский куратор. Иванкович рассказал, что они планировали осуществить теракт в начале 2025 года, но все сорвалось из-за задержания Поповича. Тогда покушение перенесли на конец февраля.

Духовник Путина?

Митрополит Тихон (в миру Георгий Шевкунов) родился в Москве. Он окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, но не стал работать по профессии. Шевкунов принял крещение и стал послушником. В 1991 году его постригли в монашество с именем Тихон, а уже через семь лет он получил сан архимандрита.

В августе 2000 года Тихон сопровождал президента России Владимира Путина в поездке в Псково-Печерский монастырь, в 2003 году отправился с главой государства в США, где Путин передал приглашение патриарха Алексия II первоиерарху РПЦЗ (Русская православная церковь за границей) митрополиту Лавру посетить Россию. В 2010 году Тихон стал ответственным секретарем Патриаршего совета по культуре, после чего его карьера начинает стремительно развиваться. В 2017 году главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) утверждал, что в ближайшее время Тихона повысят в должности, что откроет ему дорогу к избранию Патриархом Московским и всея Руси. Священнослужитель опроверг эту информацию.

11 октября 2023 года Тихон стал главой Крымской митрополии, заявив, что Путин поручил ему разработать что-то достойное и важное для людей на основе Херсонеса (полис, основанный древними греками).

Митрополита Тихона часто называют духовником Путина. Президент никак эту информацию не комментировал, а священнослужитель намекнул в 2023 году, что только Путин может точно ответить на этот вопрос.

«Не я говорю: вот, я его духовник. Я такого не могу сказать — он должен сказать. Поэтому я, если Бог даст, увижу Владимира Владимировича, <…> обязательно скажу, что вот крымские журналисты также интересуются этим. Ну, а так ли это, что он там скажет? Посмотрим», — сказал митрополит Тихон, цитирует РИА Новости.